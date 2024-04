Cremona: deve scontare condanna per favoreggiamento prostituzione, arrestato

4 Aprile 2024

Milano, 4 apr. (Adnkronos) – Un pregiudicato di 52 anni è stato arrestato ieri mattina a Cremona, in esecuzione di un ordine di esecuzione di una pena da scontare in regime di detenzione domiciliare emesso dall’ufficio esecuzioni penali del tribunale di Brescia. L’uomo dovrà scontare una pena a due anni di reclusione relativa ad una condanna intervenuta presso il tribunale di Brescia nel 2013, riformata in Corte d’Appello nel 2014, divenuta definitiva nel 2020 e ora esecutiva, per favoreggiamento della prostituzione, reato commesso nel 2010 in provincia di Brescia.

L’uomo, insieme ad altre persone, era stato denunciato al termine di un’attività di indagine condotta dai carabinieri del comando provinciale di Brescia contro il fenomeno della prostituzione esercitata lungo le arterie stradali della provincia, per la violazione della legge Merlin, dal momento che in qualità di amministratore di una struttura alberghiera aveva favorito la prostituzione all’interno della struttura ricettiva. I militari bresciani avevano svolto numerosi servizi di osservazione, accertando l’esistenza di un gruppo dedito alla gestione degli incontri dei clienti con le prostitute, agevolandone l’attività e gestendo un’organizzazione logistica strutturata, con camere d’albergo a disposizione e servizio di trasporto dalle abitazioni ai luoghi di incontro, mettendo a disposizione i propri veicoli.

Nel 2013 era intervenuta la condanna del Tribunale di Brescia, per i fatti commessi e accertati. Nel 2014 la Corte di Appello di Brescia aveva riformato la sentenza, divenuta definitiva in Cassazione nel 2020. La procura di Brescia ha ora emesso l’ordine di carcerazione per la relativa pena da scontare, disponendo la detenzione presso l’abitazione di residenza. Per tale motivo il provvedimento è stato inviato per l’esecuzione ai carabinieri della stazione di Cremona, competenti per territorio sull’attuale luogo di residenza, che hanno raggiunto il 52enne e lo hanno sottoposto alla misura.