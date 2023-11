Cremona: in migliaia per l’inaugurazione della Festa del Torrone

Novembre 11, 2023

Milano, 11 nov.(Adnkronos) – Migliaia di visitatori, questa mattina a Cremona, per l’inaugurazione della 26esima Festa del Torrone. La cerimonia del taglio del nastro, che si è tenuta ai giardini di Piazza Roma, dove è stato allestito il PalaTorrone, ha visto anche la presenza di numerose personalità istituzionali, tra cui, l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia Barbara Mazzali e il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti.

“Il torrone cremonese -ha dichiarato Barbara Mazzali- è una vera eccellenza gastronomica della nostra Regione, che questa mattina celebriamo con l’inaugurazione della 26esima Festa del Torrone. Un evento che ci permette di valorizzare ed onorare le tradizioni della cucina lombarda, con questo speciale dolce. Vedere Cremona in festa -ha aggiunto- mi conferma che l’enogastronomia è una straordinaria leva di marketing territoriale a vantaggio della comunità locale e del turismo. Il mio assessorato sostiene con convinzione il ‘turismo dei sapori’ che oggi, sempre di più, attrae i turisti di tutto il mondo”.

La Festa del Torrone in programma dall’11 al 19 novembre, prevede un ricco calendario di degustazioni, showcooking, premiazioni e appuntamenti culturali alla scoperta del dolce di Natale per eccellenza. Oltre ai tradizionali appuntamenti come la rievocazione storica del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza o il processo al torrone, anche tante novità, tra cui la maxi-forma di Grana Padano realizzata interamente in torrone e la lamina di torrone con un ritratto pop di Ugo Tognazzi. Molti anche gli ospiti attesi, tra cui gli chef Chiara Maci e Simone Rugiati e l’attore Gian Marco Tognazzi, i ristoranti stellati Il Pescatore e Da Vittorio, Michele Zocca (in arte Michelangelo).

“La Festa del Torrone è cresciuta moltissimo in questi anni -ha sottolineato il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti-. Ed è frutto di un lavoro di tutto il sistema Cremona. Si tratta di scelte strategiche che abbiamo fatto e sulle quali, pubblico e privato insieme, abbiamo investito. Dobbiamo esserne orgogliosi. Questa festa, in particolare, è festa del lavoro e dell’occupazione: delle tantissime imprese coinvolte, piccole e grandi; di tutte le realtà che organizzano la festa; di chi la anima; di negozi, bar, ristoranti; di chi si occupa di turismo, ricettività, promozione”.

Un “lavoro di imprese sempre più connesse al sistema universitario -ha aggiunto- perché Cremona è città affermata in Italia e nel mondo per l’innovazione nell’abito del food. Un’innovazione che sposa la tradizione. Siamo fieri dei successi ottenuti come sistema, ma anche consapevoli del lavoro ancora da fare”.