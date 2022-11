Cremona: maxi furto di cosmetici per 300mila euro, 4 giovani denunciati

Novembre 30, 2022

Milano, 30 nov. (Adnkronos) – Maxi furto nella notte di lunedì scorso a Madignano, nel cremonese. I carabinieri di Crema hanno denunciato a piede libero quattro giovani tra i 21 e i 34 anni, aver rubato cosmetici per un valore di 300mila euro in una ditta del posto.

L’intervento, che ha coinvolto le centrali operative delle province limitrofe, è stato condotto attraverso l’analisi dei varchi di lettura targhe che ha permesso di localizzare gli autori del furto mentre si allontanavano a bordo di un furgone e di un’auto che fungeva da ‘staffetta’. I posti di controllo sulle rotabili principali hanno consentito ai militari del nucleo radiomobile della compagnia di Treviglio di individuare la banda, composta da tre uomini e una donna, nel centro abitato di Caravaggio, nella bergamasca.

La refurtiva è stata restituita all’avente diritto e per i quattro è scattata una denuncia in stato di libertà per ricettazione.