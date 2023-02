Cremona: nuovo tentativo di truffa all’esame per la patente, 6 denunce

Febbraio 7, 2023

Milano, 7 feb. (Adnkronos) – Nuovo tentativo di truffa alla Motorizzazione civile di Cremona: cinque persone sono state denunciate per aver provato a superare l’esame teorico per la patente con l’aiuto della tecnologia; un’altra persona è stata denunciata per essersi presentata al posto di un altro.

Proprio da quest’ultimo caso si è arrivati a scoprire anche gli altri cinque. Gli esaminatori degli uffici di via Boschetto hanno chiesto l’intervento dei carabinieri perché avevano scoperto che un 46enne in procinto di svolgere l’esame si era sostituito al vero candidato. L’uomo aveva presentato un documento di identità con una foto ritraente una persona con tratti somatici completamente diversi; sottoposto a controllo dai militari, ha ammesso di non essere lui il candidato agli esami, fornendo le sue vere generalità. A quel punto, i militari hanno deciso di estendere i controlli anche agli altri presenti, scoprendo che cinque di loro avevano apparati elettronici ricetrasmittenti occultati tra gli indumenti e auricolari in modo da collegarsi con qualcuno che li aiutava dall’esterno e che era pronto a fornire tutte le risposte necessarie alle domande al fine di superare l’esame teorico.

I sei hanno concluso la mattina presso la caserma Santa Lucia dove sono stati accompagnati dai carabinieri della sezione radiomobile con il supporto della stazione di Cremona. Cinque di loro, tutti cittadini stranieri di età compresa tra i 27 e i 44 anni residenti nelle province di Milano, Brescia e Mantova, tre dei quali con precedenti di polizia, sono stati denunciati per tentata truffa; il sesto uomo, un cittadino straniero di 46 anni residente in provincia di Parma, è stato denunciato per sostituzione di persona.