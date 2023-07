Cremona: perseguita donna e distrugge l’auto a compagno, scatta divieto di avvicinamento

Luglio 1, 2023

Milano, 1 lug.(Adnkronos) – I carabinieri della stazione di Crema, in provincia di Cremona, hanno sottoposto un uomo di 57 anni a una misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi da loro frequentati, emessa dal tribunale di Cremona, per tutelare tre persone che avevano subito da lui numerosi atti persecutori.

Il provvedimento è stato emesso dopo la denuncia di un uomo più volte molestato dal 57enne perché erroneamente ritenuto l’amante di una amica della quale l’uomo si era invaghito e nei confronti della quale aveva sviluppato una vera e propria ossessione. In almeno sei occasioni, gli avrebbe rigato la carrozzeria o tagliato le gomme dell’auto e in più circostanze avrebbe vandalizzato il citofono della sua casa. In un’altra occasione aveva avvicinato la vera compagna della vittima riferendole che lui aveva un’altra donna, scatenando una lite tra i due.

Dalle indagini è emerso che lo stalker aveva avuto un legame di amicizia con la donna di cui si era invaghito, che lei poi aveva interrotto perché l’uomo era diventato geloso e possessivo. A quel punto, lui ha iniziato ad appostarsi sotto casa, pedinandola e tempestandola di messaggi e rivolgendo le sue attenzioni anche all’uomo che aveva erroneamente ritenuto il suo amante. Le vittime hanno quindi deciso di querelare il molestatore e il giudice ha emesso il provvedimento a tutela dell’incolumità fisica delle vittime, vietando al 57enne di avvicinarsi a loro e a tutti i luoghi da loro frequentati.