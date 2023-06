Cremona: riapre Casa Stradivari, sarà liuteria, centro culturale e residenza d’artista

Giugno 30, 2023

Milano, 30 giu. (Adnkronos) – Riapre a Cremona la storica dimora in cui visse e lavorò Antonio Stradivari, il liutaio più conosciuto al mondo. L’inaugurazione, in programma martedì prossimo 4 luglio, alle 11, coincide con una data evocativa: il 4 luglio 1667 Antonio Stradivari sposa Francesca Ferraboschi ed entra nell’edificio dell’attuale corso Garibaldi dove, nella bottega al piano terra, costruirà pregiati strumenti ad arco che entreranno nella storia.

Casa Stradivari rinasce ora come atelier di liuteria e luogo di formazione per giovani artigiani, come centro culturale e residenza artistica. Il progetto di restauro e rilancio è stato ideato e promosso dal violinista Fabrizio von Arx, direttore artistico della Fondazione Casa Stradivari, insieme agli altri fondatori della Fondazione, Antonio Gambardella, Vincent Bernasconi e Stefania Soldi, in stretta sinergia con il Comune di Cremona.

In vista della riapertura di Casa Stradivari sono in programma a Cremona due concerti celebrativi: domenica 2 luglio alle 19, nel Cortile del Palazzo Comunale, il Maestro von Arx si esibirà con il suo Stradivari del 1720 ‘The Angel’ ex Madrileño insieme al clavicembalista Paolo Corsi e all’Orchestra del Conservatorio Monteverdi; lunedì alle 12 si terrà, nell’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del violino, il concerto di Fabrizio von Arx con il pianista statunitense Kit Armstrong.