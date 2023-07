Cremona: spaccia droga in monopattino, arrestato 21enne

Luglio 4, 2023

Milano, 4 lug. (Adnkronos) – Prosegue la lotta allo spaccio a Cremona da parte dei carabinieri della sezione radiomobile. Una nuova azione antidroga effettuata nel pomeriggio di ieri ha portato in cella un giovane che spacciava hashish nella zona est della città. Si tratta di un cittadino straniero di 21 anni con numerosi precedenti di polizia a carico e sottoposto all’avviso orale, che era tenuto sotto controllo.

Il servizio è stato predisposto nel pomeriggio di ieri, quando i militari si sono nascosti nella zona di via Postumia e, verso le 18, hanno osservato dei movimenti sospetti. Il 21enne è arrivato in monopattino e, dopo avere parcheggiato tra alcuni veicoli in sosta, si è guardato intorno, poi è salito su un’auto dove era presente il solo conducente. Tra i due c’è stato un rapido scambio, poi il ragazzo è sceso dal veicolo e si è allontanato con il suo monopattino. I militari sono intervenuti e hanno bloccato il conducente dell’auto che stava ripartendo. Quest’ultimo è stato identificato in un 23enne segnalato alla prefettura come consumatore; sottoposto a perquisizione, nelle tasche gli è stato trovato un pezzo di hashish del peso di 13 grammi.

A quel punto i carabinieri, con l’aiuto di una gazzella, hanno inseguito il 21enne in monopattino e lo hanno intercettato in una via poco distante, bloccandolo. Addosso aveva 100 euro in contanti, la somma ricevuta poco prima dal 23enne per acquistare l’hashish. Droga e soldi sono stati sequestrati; il 21enne è stato arrestato per spaccio, mentre il 23enne è stato nuovamente segnalato alla prefettura.