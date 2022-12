Cremona: tenta furto e minaccia uomo che lo sorprende, arrestato

Dicembre 28, 2022

Milano, 28 dic. (Adnkronos) – I carabinieri della sezione radiomobile di Cremona hanno arrestato un 54enne italiano pluripregiudicato per tentata rapina impropria. E’ accaduto lo scorso 27 dicembre, a Cremona.

Verso le 17.30, la centrale operativa dei carabinieri ha ricevuto una richiesta di intervento perché nell’hub vaccinale di via Dante, in quel momento chiuso al pubblico, un uomo aveva tentato di rubare un computer portatile minacciando poi un addetto alle pulizie che lo aveva sorpreso. Giunti sul posto, i militari hanno preso in consegna il rapinatore, ricostruendo quanto accaduto pochi minuti prima.

L’addetto alle pulizie stava effettuando un giro di ricognizione negli uffici quando, nel locale dell’accettazione, ha sorpreso il 54enne che stava tentando di staccare con la forza un cavo di acciaio che teneva il pc ancorato alla scrivania. Quest’ultimo ha dapprima cercato di darsi alla fuga, ma una volta bloccato ha minacciato di morte l’addetto il quale non si è fatto intimorire e lo ha trattenuto fino all’arrivo della pattuglia della radiomobile. Per l’uomo sono scattate le manette.