Cremona: tenta rapina in un supermercato, 49enne arrestato

Marzo 10, 2023

Milano, 10 mar. (Adnkronos) – I carabinieri della sezione radiomobile di Cremona hanno arrestato un cittadino straniero di 49 anni, pregiudicato, per una tentata rapina impropria commessa in un supermercato.

L’uomo, già autore in passato di furti analoghi in vari negozi della città e nello stesso supermercato, era stato visto da una cassiera uscire con della merce rubata; lo ha segnalato all’addetto alla sicurezza che lo inseguito e nel frattempo ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Nel tentare di scappare e di non farsi prendere con la merce rubata, il 49enne ha lanciato per terra la borsa piena di prodotti. E una volta fermato dall’addetto alla sicurezza, ha provato a divincolarsi, spintonandolo e strattonandolo più volte. Fino a quando è stato bloccato e riaccompagnato all’interno del supermercato dove poco dopo è arrivata la pattuglia della radiomobile che lo ha preso in consegna.

I militari hanno accertato che all’interno della borsa lasciata per strada, il 49enne aveva nascosto prodotti alimentari e per la cura della persona per un valore di 110 euro. E che anche lo scorso febbraio aveva commesso un furto analogo, rubando merce per quasi 150 euro, riuscendo però a scappare. A seguito della denuncia, la merce è stata restituita al responsabile del negozio e l’uomo è stato arrestato per tentata rapina impropria.