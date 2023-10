Cremona: truffa anziana con tecnica finto incidente, arrestato 40enne

Ottobre 20, 2023

Milano, 20 ott. (Adnkronos) – Un uomo di 40 anni è stato arresto dalla polizia di Cremona e Napoli, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip per il reato di furto in abitazione aggravato commesso nei confronti di una signora di 75 anni, lo scorso 18 settembre a Cremona.

L’indagine, sviluppata dalla squadra mobile di Cremona, è iniziata immediatamente il giorno in cui la signora, verso le 11 della mattina, ha ricevuto una telefonata da parte di un soggetto, qualificatosi come ‘Maresciallo Volpe’, che le comunicava che la figlia era stata coinvolta in un grave incidente stradale e che, per far fronte alle imminenti spese legali, era necessario che consegnasse tutto il denaro ed i preziosi in suo possesso ad un avvocato che sarebbe giunto a breve a casa sua.

Pochi minuti dopo, quindi, in casa della donna si è presentato un uomo ben vestito che si è fatto consegnare denaro e preziosi per un valore stimato di circa 500mila euro. Solo dopo l’allontanamento del finto avvocato, la donna è riuscita a contattare la figlia, scoprendo di essere stata vittima di un raggiro.

Il personale della squadra mobile è intervenuto sul posto, raccogliendo i primi elementi e la descrizione del soggetto. Gli investigatori hanno scandagliato tutte le telecamere cittadine e private nei pressi di Piazza della Libertà e hanno individuato un’auto intestata ad una società di leasing campana, decidendo di approfondire i controlli. La vettura è stata monitorata in tutta Italia nei giorni successivi e, durante un ordinario controllo di polizia nei pressi di Frosinone, è stato identificato un 40enne con numerosi pregiudizi per reati contro il patrimonio. Seguendo tutti i suoi movimenti, è stata rintracciata una telecamera in via Dante che l’aveva effettivamente ripreso in una zona compatibile con l’abitazione della donna.

L’uomo è stato riconosciuto dagli investigatori e dalla vittima anche per via di alcuni tatuaggi. E il 17 ottobre, gli agenti della squadra mobile di Cremona si sono recati a Napoli, dove, dopo 24 ore di intense ricerche, con la fondamentale collaborazione degli investigatori del capoluogo partenopeo, sono riusciti a rintracciare il soggetto notificandogli l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di furto in abitazione aggravato, trasferendolo al carcere di Poggioreale. All’uomo è stato anche notificato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Cremona per 4 anni.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati all’identificazione di eventuali soggetti che possano aver aiutato l’uomo nel compimento del reato.