Cremona: viola divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli, arrestato

Gennaio 30, 2023

Milano, 30 gen. (Adnkronos) – Non riusciva ad accettare la separazione dalla moglie e dopo aver saputo che la donna aveva intrapreso una nuova relazione, non ha perso occasione per insultarla e minacciarla davanti ai figli. Per questo è stato arrestato. E’ accaduto nel cremonese.

Nei confronti dell’uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli e al divieto di comunicare con loro per il reato di atti persecutori, il gip di Cremona ha emesso un’ordinanza di arresto, eseguita dai carabinieri della stazione di Castelleone lo scorso 28 gennaio. Secondo l’impostazione accusatoria, l’indagato, separato dalla moglie, era stato sottoposto al divieto di avvicinamento perché nel corso degli ultimi mesi aveva iniziato a perseguitare la ex che aveva intrapreso una relazione affettiva con un altro uomo, arrivando in più occasioni a minacciarla. Nei giorni scorsi, però, il divieto verso i figli era stato revocato e l’uomo era andato a trovarli a casa della nonna. Approfittando della circostanza, aveva inveito e minacciato di morte l’ex moglie e il nuovo compagno, non presenti, facendosi sentire da uno di figli che in seguito aveva espresso alla madre tutte le sue preoccupazioni per l’atteggiamento tenuto dal padre.

La donna ha quindi riferito ai militari di Castelleone che la situazione con l’ex marito era nuovamente di pericolo, così sono state avviate le indagini che hanno consentito di accertare quanto riferito dalla vittima. Conclusa la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità dell’uomo, i carabinieri hanno riportato tutto all’autorità giudiziaria che ha emesso la misura degli arresti domiciliari.