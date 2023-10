Cremonna: Fontana e Terzi inaugurano opera viabilistica Ripalta Cremasca

Ottobre 12, 2023

Milano, 12 ott. (Adnkronos) – Inaugurata a Ripalta Cremasca, nel cremonese, l’opera viabilistica che riqualifica l’intersezione sulla strada provinciale 54, mettendo in sicurezza un asse stradale percorso ogni giorno da 10.000 veicoli. Al taglio del nastro ha partecipato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme all’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. Presenti tra gli altri il sindaco Aries Bonazza e il presidente della Provincia di Cremona, Mirko Signoroni.

L’intervento, atteso da tre decenni, grazie al finanziamento del Piano Lombardia si è concretizzato nel giro di 3 anni: Regione Lombardia ha stanziato 600.000 euro su un totale di 710.000 euro.

“Regione Lombardia – ha sottolineato il presidente Fontana – è concretamente accanto ai territori e opere come queste, ritenute minori ma in realtà fondamentali, lo testimoniano. Diamo grande attenzione alle piccole comunità e a tutte le aree che necessitano di investimenti. Interveniamo per dare risposte ai Comuni e alle Province: da autonomisti siamo convinti che l’impulso debba partire dal basso, dagli enti locali che come Regione accompagniamo e sosteniamo nelle politiche di sviluppo sostenibile”.

Per quanto riguarda la sostenibilità, l’inaugurazione della rotatoria è stata accompagnata dalla piantumazione di un nuovo piccolo bosco adiacente e dalla realizzazione di un tratto di ciclopedonale.

“L’intervento migliora la viabilità – ha evidenziato l’assessore Terzi – e garantisce maggiore sicurezza stradale su un asse di collegamento importante. Il finanziamento per Ripalta Cremasca rappresenta appieno il pragmatismo del Piano Lombardia, ovvero mettere a disposizione degli enti locali le risorse per progetti che erano da tempo nel cassetto. L’altra finalità del Piano Lombardia era sostenere le imprese lombarde attraverso gli investimenti pubblici, anche in questo caso obiettivo raggiunto”.

“Ringrazio Regione Lombardia – ha detto il sindaco Bonazza – per la vicinanza tangibile nei confronti della nostra comunità. La ringrazio per essere intervenuta garantendo un corposo contributo, determinante per realizzare un intervento atteso da tre decenni. Non solo: nell’ambito della riqualificazione di tutta l’asta nascerà una nuova pista ciclopedonale di collegamento tra la rotatoria e il paese, per la quale Regione ha già stanziato 100.000 euro”.