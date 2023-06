Giugno 20, 2023

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “Nel 2021 in Italia sono stati commessi 304 omicidi volontari, in marginale aumento rispetto al 2020, ma non rispetto al 2019”. E’ quanto si legge nel Rapporto Istat sugli ‘Obiettivi di sviluppo sostenibile’ (Sustainable Development Goals – Sdgs).