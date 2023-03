Criptovalute: investimenti in bitcoin bloccati, Gdf perquisisce società (2)

Marzo 1, 2023

(Adnkronos) – L’inchiesta dei pm, che indagano sulla società con sede in corso di Porta Romana fondata da Andrea Medri e Davide Barbieri, è solo all’inizio. Da metà febbraio il sito è bloccato: si può consultare il proprio account ma non prelevare dal portafoglio. Dal 21 febbraio “è possibile accedere al proprio account in modalità sola lettura, per consultare il proprio saldo, la lista movimentazioni e per il download dei relativi report”, si legge nell’home page del sito. Il lavoro degli inquirenti sarà volto a capire l’entità degli importi congelati, che sembrano piuttosto ingenti, e ovviamente la causa del blocco. Oltre a Milano, sulla società pioniera del settore dei Bitcoin nata nel capoluogo lombardo oltre dieci anni fa indaga anche Firenze per frode informatica e accesso abusivo al sistema informatico.