Criptovalute: investimenti in bitcoin bloccati, Gdf perquisisce società

Marzo 1, 2023

Milano, 1 mar. (Adnkronos) – La Guardia di finanza di Milano sta effettuando perquisizioni negli uffici di ‘The Rock Trading’, società per investimenti in criptovalute, che nei giorni scorsi ha comunicato – sul sito – ai propri investitori che i soldi da loro investiti in Bitcoin sono ‘congelati’ per “difficoltà riscontrate nella gestione della liquidità”. Le ipotesi di reato riguardano il reato di truffa e appropriazione indebita.

L’indagine, condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf e coordinata dagli aggiunti Eugenio Fusco e Tiziana Siciliano e dai pm Francesco Cajani e Maura Ripamonti, nasce da alcuni esposti di investitori che non sono più riusciti a rientrare in possesso dei propri soldi. Del fascicolo di indagine aperto a Milano ne ha dato notizia ‘La Repubblica’.