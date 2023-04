Criptovalute: tribunale dichiara liquidazione giudiziale per The Rock Trading

Aprile 14, 2023

Milano, 14 apr. (Adnkronos) – Il tribunale di Milano oggi ha emesso la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale per The Rock Trading, ha nominato come giudice delegato Caterina Macchi e curatore Luigi Giovanni Battista Saporito. Lo rende noto Siti, sindacato italiano per la tutela dell’investimento e del risparmio di Milano, che ad oggi rappresenta oltre 600 clienti della piattaforma per investimenti in criptovalute.

Il 25 ottobre prossimo si terrà la udienza per l’esame dello stato passivo, mentre il termine per la presentazione delle domande di insinuazione è stato fissato al 25 settembre.

Di recente la procura di Milano ha avviato un’indagine per truffa e appropriazione indebita nei confronti dei vertici di The Rock Trading, in seguito alle denunce pervenute dai clienti che hanno lamentato l’interruzione dell’operatività della piattaforma e la conseguente impossibilità di accedere ai propri asset digitali per compiere operazioni di prelievo.