Criptovalute: Visco, ‘contante banca centrale unico strumento senza rischio’**

Settembre 30, 2022

Roma, 30 set. – (Adnkronos) – “Si discute molto di questi tempi dello sviluppo di strumenti che si avvalgono dei progressi di natura tecnologica” ma oltre “a rischi di varia natura che riguardano le criptoattività, anche quelle che hanno dietro una copertura (fully-backed stablecoins), ma sono passività di enti privati, non sono esenti dal rischio di insolvenza. In effetti, l’unico strumento privo di tale rischio è il contante emesso dalla banca centrale, moneta a corso legale”. Lo sottolinea il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco in un intervento organizzato dalla Florence School of Banking and Finance, in corso nel capoluogo toscano.

Visco ricorda il lavoro preparatorio della Bce per decidere sulla introduzione di un euro digitale che ha come obiettivo quello di “consentire a famiglie e imprese di effettuare pagamenti utilizzando direttamente la moneta di banca centrale, usandiola in modo sicuro, semplice ed economico, come il contante, e senza rischi per l’attività di intermediazione finanziaria”.

“Seguendo i lavori da vicino, mi sembra che sia i lavori coordinati dalla task force di alto livello nella quale sono congiuntamente impegnate la Bce e le banche centrali nazionali dell’area euro, che i risultati sono soddisfacenti e promettenti” conclude.