Croce Rossa: Barelli, ‘punto di riferimento in aiuto della gente’

15 Giugno 2024

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Da 160 anni gli uomini e le donne della Croce Rossa Italiana aiutano chi ne ha bisogno, intervenendo nel quotidiano, nelle calamità straordinarie sul territorio o in delicate e importanti operazioni umanitarie nel mondo. Grazie, quindi, a questi straordinari volontari e ai bravissimi operatori professionisti, che rappresentano un saldo punto di riferimento per la gente, a sostegno del prossimo e danno un importante contributo per mantenere la pace nel mondo”. Così il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.