Crollo Firenze: Fratoianni, ‘governo porti misure efficaci e le votiamo, avranno coraggio?’

Febbraio 18, 2024

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Come era il motto del governo Meloni ? ‘Non disturbare chi vuole fare’. Appunto, si vede cosa succede. Questa destra e questi ministri non possono fare tutte le parti in commedia: quando sono nel Palazzo permettono ogni liberalizzazione, annacquano ogni straccio di controllo possibile, permettono una giungla di subappalti. Poi quando accade la tragedia, ecco facce contrite, sentimenti di cordoglio e promesse di interventi”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Quegli interventi che potevano essere fatti già da tempo – prosegue il parlamentare rossoverde toscano – e che non hanno voluto. Quegli interventi che potevano evitare anche la tragedia di Firenze e tutte le altre stragi silenziose che si susseguono quotidianamente. Portino allora questa settimana in Parlamento un provvedimento urgente che contenga la patente a punti per il rispetto delle regole di sicurezza da parte delle aziende , l’obbligo delle tutele degli appalti pubblici anche in quelli privati, il divieto del subappalto sempre più selvaggio e senza limiti, l’obbligo di rispettare un solo contratto di lavoro, il reato di omicidio sul lavoro, il finanziamento per più ispettori e per una campagna straordinaria di controlli nei cantieri e nelle aziende. Se lo fanno – conclude Fratoianni – glielo votiamo in 15 minuti. Ma il governo Meloni-Salvini-Tajani avrà questo coraggio?”.