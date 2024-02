Crollo Firenze: Orlando oggi a manifestazione Cgil e Uil a Roma

Febbraio 21, 2024

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – Il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, sarà oggi pomeriggio, alle ore 16, alla manifestazione di Cgil e Uil a Roma in piazza Santi Apostoli in occasione dello sciopero nazionale dei lavoratori edili e metalmeccanici in seguito al crollo del cantiere di Firenze.