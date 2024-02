Crollo Firenze: Scotto a Meloni, ‘norme cantieri privati uguali a pubblici, Pd farà sua parte’

Febbraio 17, 2024

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “E’ urgente un decreto che equipari le norme per sicurezza e salute previste per i cantieri pubblici anche per i grandi lavori nel settore privato. Dopo la tragedia del cantiere Esselunga di Firenze, Meloni dia una risposta immediata ed efficace e noi faremo la nostra parte”. Così Arturo Scotto del Pd su twitter.