Crollo Firenze: Scotto (Pd) a Calderone, ‘subito attuazione patente a punti edile’

Febbraio 18, 2024

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “La tragedia nel cantiere Esselunga di Firenze era purtroppo evitabile. Da anni i sindacati chiedono l’attuazione dell’articolo 27 del testo unico sulla sicurezza sul lavoro e l’estensione della patente a punti in tutti i cantieri. Se fosse stata introdotta infatti la patente a punti in materia di appalti e subappalti nell’edilizia l’azienda Aep, Attività Edilizie Pavesi, che era già stata responsabile degli incidenti nel cantiere Esselunga di Genova non avrebbe potuto lavorare come Committente del cantiere. Questa purtroppo è la dura verità. Chiediamo alla Ministra Calderone di varare subito un intervento per introdurre questo strumento e generalizzarlo facendone un elemento di qualificazione di tutte le imprese che operano nei cantieri pubblici e privati. E’ una norma semplice chiara e di civiltà”. Così il capogruppo del Pd nella commissione Lavoro della Camera, Arturo Scotto.