Csc: sceneggiatore Luciani,’maggioranza sta attentando a didattica e libertà’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Siamo stati invitati in conferenza stampa dal Pd per portare le nostre istanze. Chiaramente questo non tradisce quello che abbiamo detto in questi giorni, ovvero di non avere nessuna affiliazione politica. L’opposizione, tutta, sta portando avanti questa battaglia perché è una battaglia giusta di cui si stanno facendo portavoce anche tutte le organizzazioni di settore, e professionisti di fama internazionale che vogliono difendere l’economia e indipendenza della Fondazione Centro sperimentale”. Lo ha detto Francesco Luciani, studente di sceneggiatura del Centro sperimentale di cinematografia, davanti a Montecitorio prima della conferenza del Partito democratico sul tema.

“Ci hanno invitato, andremo – ha spiegato ancora -, perché è una cassa di risonanza, perché è giusto che tutti sappiano, anche a livello di cittadinanza che cosa sta facendo la maggioranza attentando alla didattica, alla libertà, alla formazione di uno degli istituti di cinema più importanti del mondo se non il più antico”.