Csm: Bazoli (Pd), ‘approvate riforme decisive, grazie a Cartabia’

Giugno 16, 2022

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “Grazie all’ottimo lavoro della ministra Cartabia, e al supporto costante ed essenziale del Partito Democratico, abbiamo approvato anche la riforma della magistratura e del Csm”. Così il capogruppo dem in commissione Giustizia alla Camera, Alfredo Bazoli.

“Si completa così un ciclo di riforme organiche e ambiziose che possono cambiare il volto della giustizia italiana, per renderla più efficiente ed efficace. Come avevamo detto durante la campagna referendaria, le riforme, quelle vere e incisive, erano la più vera e fattiva risposta a chi attraverso i referendum chiedeva una giustizia migliore. Siamo stati di parola: abbiamo lavorato con pazienza e tenacia, abbiamo arginato gli sbandamenti di alcuni compagni di viaggio, e siamo arrivati al traguardo. Ora di nuovo al lavoro per approvare entro la fine della legislatura i decreti delegati”.