Giugno 15, 2022

Roma, 15 giu (Adnkronos) – “In questo emendamento replichiamo il testo previsto per il referendum, votiamo solo in relazione ad alcuni reati per limitare gli abusi di della custodia cautelare. Questo testo non attiene alla violenza sulle donne e lo stalking, li abbiamo esclusi”. Lo ha detto la senatrice della Lega Giulia Bongiorno a proposito della modifica alla riforma della giustizia su cui la Lega ha chiesto il voto segreto.