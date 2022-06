Csm: Costa, ‘in riforma tante buone cose, sbaglia chi si smarca’

Giugno 16, 2022

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “Azione ha sostenuto la riforma Cartabia con un convinto voto favorevole alla Camera ed al Senato. Avremmo voluto di più? Si. Abbiamo visto accolte tante proposte, ma altre non sono passate; ci riproveremo senza arrenderci”. Così Enrico Costa di Azione.

“La legge contiene comunque tante innovazioni positive e non comprendo le posizioni di chi, come Italia Viva, si smarca dal resto della maggioranza. Nel merito, perché i passi avanti sono oggettivi e vanno riconosciuti: si introduce il fascicolo per la valutazione del magistrato, un documento che permetterà finalmente di monitorare le attività del singolo giudice o Pm, si impedisce di fare ogni giorno conferenze stampa, si riduce il fenomeno dei fuori ruolo, si bloccano le porte girevoli tra politica e giustizia, si limitano i passaggi di funzioni pm-giudice. Nel metodo, perché non è saggio accodarsi, pur in forme diverse, a Conte e Salvini che prendono ogni giorno le distanze dal Governo”.