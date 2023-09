Csm: De Corato (Fdi), ‘soddisfazione per elezione Gratteri a procura Napoli’

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Come cittadino italiano, come parlamentare e come capogruppo di Fratelli d’Italia della commissione parlamentare Antimafia sono estremamente soddisfatto dell’elezione di Gratteri alla procura di Napoli. Una persona che ho avuto modo di conoscere e seguire nelle sue conferenze da diverso tempo. La sua lunga esperienza nel contrasto delle mafie sarà estremamente preziosa in un’area così complessa. A lui i miei migliori auguri di buon lavoro”. Lo dice Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione Affari costituzionali della Camera e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione parlamentare Antimafia.