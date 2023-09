Csm: Delmastro (Fdi), ‘nomina Gratteri a Napoli ottima notizia per Italia intera’

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Congratulazioni vivissime a Nicola Gratteri, chiamato alla guida della procura di Napoli. Grandissimo lavoratore, uomo onestissimo, implacabile con la criminalità organizzata, sono sicuro che Nicola Gratteri saprà contrastare la camorra e la criminalità organizzata con fermezza. Ottima notizia per Napoli e per l’Italia intera. Sono certo che Nicola Gratteri saprà ottenere brillanti risultati nel contrasto senza tregua al cancro della criminalità organizzata”. È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia.