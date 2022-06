Giugno 15, 2022

Roma, 15 gu (Adnkronos) – “Il nostro no viene ribadito con trasparenza”, ma “non vogliamo divedere il centrodestra su questa tema. E allora pur essendo assolutamente contrari al testo referendario non partecipiamo al voto”. Lo ha detto Ignazio La Russa, di FdI, in aula al Senato a proposito dell’emendamento sulla custodia cautelare presentando dalla Lega alla riforma della giustizia.