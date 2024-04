Csm: Mattarella, ‘Bachelet uomo dialogo e testimone autentico valori Costituzione’**

16 Aprile 2024

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Bachelet, anche quale vicepresidente del Consiglio superiore, è stato testimone autentico dei valori della nostra Costituzione. Si adoperava costantemente per la ricerca di prospettive condivise anche in considerazione delle fratture ideologiche che attraversavano il nostro Paese. Essere ‘uomo del dialogo’ è stata, sin dall’inizio, la caratteristica della sua attività politica e sociale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’intitolazione a Vittorio Bachelet della sede del Csm.

“Già nel 1946, a vent’anni, da studente, dirigente della Fuci -ha ricordato il Capo dello Stato – ricercò sempre il confronto dialettico con le altre componenti universitarie in vista della ricostruzione dell’Italia democratica: ‘Con nessuno dei nostri simili -scriveva- abbiamo il diritto di rifiutarci o di essere pigri nel gettare il ponte’. Il dialogo è stato sempre un tratto distintivo del suo impegno nella società profuso lungo l’intero arco della sua vita, nelle organizzazioni cattoliche, nell’insegnamento nelle aule dell’università, nel Consiglio superiore della magistratura, in ogni altra attività pubblica. Il dialogo rappresentava per lui, più che un metodo, l’essenza della democrazia”.