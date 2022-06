Csm: Mirabelli, ‘dal Pd contributo decisivo, lasciamo ad altri la propaganda’

Giugno 16, 2022

Roma, 16 giu (Adnkronos) – “Approvata la riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario. È frutto di un lungo e difficile lavoro a cui il Pd ha dato un contributo decisivo guardando solo alla necessità di migliorare e restituire credibilità alla giustizia nell’esclusivo interesse dei cittadini”. Lo scrive su Facebook il senatore Franco Mirabelli, capogruppo Pd in commissione Giustizia.

“Dopo le riforme del processo penale e di quello civile e del decreto sulla presunzione di innocenza questa è un’altra riforma che risponde a esigenze reali, tempi certi e più brevi dei processi, più personale e risorse per far funzionare meglio gli uffici giudiziari e più garanzie per i cittadini -spiega Mirabelli-. Lasciamo ad altre forze politiche la propaganda e la nostalgica continua riproposizione dello scontro pro o contro la magistratura che non ha risolto in questi 30 anni nulla, anzi ha aggravato i problemi di credibilità della giustizia. Noi pensiamo che il parlamento debba risolvere i problemi non agitarli e fare le riforme. L’abbiamo fatto e ora si facciano presto tutti i decreti attuativi per concretizzare le norme approvate”.