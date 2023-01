Csm: riaperti termini per candidature laici per genere femminile

Gennaio 14, 2023

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle candidature dei soli soggetti appartenenti al genere femminile per l’elezione dei dieci componenti del Csm di nomina parlamentare, in programma martedì prossimo, 17 gennaio. Lo comunica l’ufficio stampa della Camera.

Le candidature dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, entro le ore 10 di lunedì 16 gennaio. Decorso tale termine, ulteriori candidature potranno essere presentate, per conto dell’interessato, unicamente da un numero minimo di dieci parlamentari appartenenti ad almeno due diversi Gruppi parlamentari, entro le ore 10 di martedì 17 gennaio.