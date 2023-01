Csm: Rossomando, ‘buon lavoro a Pinelli per fase costituente’

Gennaio 25, 2023

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Ora il Csm può mettersi subito al lavoro accompagnando il necessario processo di rigenerazione e rinnovamento della magistratura. Ora è il tempo di applicare davvero le riforme per una giustizia al servizio dei cittadini, evitando di tornare a un clima di contrapposizione tra politica e magistratura che in passato ha impedito ogni riforma utile. Come Gruppi parlamentari abbiamo offerto personalità di spessore pensando alla fase costituente cui è chiamato il Csm appena insediato. Auguriamo buon lavoro al neoeletto vicepresidente Pinelli”. Lo afferma la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia del Pd, Anna Rossomando.