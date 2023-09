Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Nicola Gratteri, chiamato alla guida della procura di Napoli. La sua grande esperienza nella lotta contro la criminalità organizzata è un valore aggiunto e sarà fondamentale per il suo nuovo ruolo. Per Napoli, città meravigliosa e complessa, e per tutti i napoletani l’arrivo di Nicola Gratteri è un’ottima notizia”. Lo dichiara il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia, Pierantonio Zanettin.