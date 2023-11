Cultura: a Brescia un ‘canto favola’ su Promessi Sposi con Finazzer Flory

Novembre 14, 2023

Milano, 14 nov. (Adnkronos) – Sabato 18 novembre Fondazione Brescia Musei ospiterà, nel Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia, una speciale lettura teatrale di e con Massimiliano Finazzer Flory ‘Come (e perché) leggere I Promessi Sposi’. Il pubblico potrà partecipare al reading alle 15 e in replica alle 16.30. Al termine dello spettacolo seguirà una visita esclusiva al Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia, recentemente insignito per il suo allestimento del Red Dot Award 2023, uno dei maggiori e più importanti premi del design mondiale, nella categoria ‘Exhibition design’.

“Alessandro Manzoni ha definito il suo romanzo canta favola quasi fosse già persuaso che la storia di Renzo e Lucia potesse essere narrata a viva voce”, spiega Massimiliano Finazzer Flory, che dà voce e volto a personaggi e interpreti dei Promessi Sposi alla luce di una convinzione: Alessandro Manzoni è nostro contemporaneo. ‘Come (e perché) leggere I Promessi Sposi’, soprattutto di fronte al nostro tempo, significa restituire e rappresentare questo classico come uno spartito, con le sue variazioni, come un romanzo polifonico che richiede una lettura teatrale precisa, profonda, pertinente, poetica.

Le letture teatrali interpretate dal direttore artistico del ‘Maggio Manzoniano’, per conto di Centro nazionale studi Manzoniani, Veneranda Fabbrica del Duomo, Biblioteca Ambrosiana, Università degli Studi di Milano e Università Cattolica del Sacro Cuore, che proprio nel 2023 è stato protagonista della lettura integrale dell’opera ‘I Promessi Sposi’ nel Duomo di Milano in occasione del 150esimo anniversario dalla scomparsa di Alessandro Manzoni, prevedranno una filologica riduzione drammaturgica in particolare dei capitoli I, VI, VIII, XII, XXI, XXVIII, XXXIV e XXXVIII e saranno accompagnate da tracce musicali con musiche di Verdi e Mascagni.

Un’occasione straordinaria per ascoltare, da dentro e attraverso i personaggi, la ricchezza del capolavoro manzoniano. Un viaggio tra i capitoli per offrire il valore delle virgole, degli incisi, delle coordinate che permetteranno di cogliere dalla lettura teatrale il valore di Manzoni come grande regista non solo per le inquadrature delle riprese ma anche per la nostra dizione. I capitoli selezionati suggeriscono agli ascoltatori di “vedere” I Promessi Sposi ovvero di imparare come la letteratura sia visione che può salvare la nostra immaginazione dal conformismo e dall’omologazione socio-tecnologica del nostro tempo.

“La lettura de ‘I Promessi Sposi’, primo vero romanzo moderno in lingua italiana, occupa un posto di primissimo piano nella nostra letteratura e, perciò, da almeno un secolo è tra i testi imprescindibili nei programmi di studio delle scuole del nostro Paese -spiega la sindaca di Brescia, Laura Castelletti-. È questa anche la ragione, tuttavia, di molti pregiudizi che gravano sul capolavoro manzoniano. Pregiudizi che scompaiono quando ci si accosta a questo grandioso romanzo con intelligenza e creatività, come avviene nella lettura teatrale proposta da Massimiliano Finazzer Flory. Una lettura policroma, ricca di suggestioni che, ne sono certa, affascinerà gli ascoltatori accompagnandoli in un viaggio entusiasmante, alla riscoperta di Manzoni e del suo grande romanzo. Sono orgogliosa del fatto che, ancora una volta, il nostro sistema museale si sia dimostrato capace di dar vita a una proposta culturale di notevole spessore come quella che si terrà il prossimo sabato al Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia”.