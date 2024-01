Cultura: Braga, ‘da Sgarbi volgarità a Manzi, Fontana intervenga e Sangiuliano lo rimuova’**

Gennaio 26, 2024

Roma, 26 geg (Adnkronos) – “La presidenza della Camera si attivi per tutelare la collega Manzi, a cui va solidarietà e sostegno. Sgarbi non è nuovo a insulti e volgarità alle donne e ha scelto da diversi giorni di minacciare e offendere Manzi, rea a suo avviso di averne chiesto la rimozione dal suo incarico”. Lo ha detto in aula alla Camera la capogruppo del Pd Chiara Braga.

Sgarbi “prende la parole sui giornali, visto che il Parlamento gli è stato inibito, per denigrare Manzi e Piccolotti, due donne guarda caso”, ha proseguito Braga sottolineando: “Il presidente della Camera prenda atto della gravità di quanto avvenuto e il ministro Sangiuliano lo rimuova dall’incarico al ministero”.