Gennaio 15, 2023

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Quanto affermato dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, su Dante “non l’ho capito, non lo avrei detto”, anche perché “è un errore fare quello che fanno negli Stati Uniti con la cancel culture, con i valori di oggi giudichiamo gli eventi di ieri. Nel Trecento non c’erano le categorie di destra e sinistra”. Lo ha affermato Gianfranco Fini, ospite di Lucia Annunziata a ‘In mezz’ora in più’ su Raitre.