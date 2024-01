Cultura: IV, ‘manca strategia complessiva, proposta per tavolo nazionale’

Gennaio 20, 2024

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “A Parma prosegue l’impegno di Italia Viva in favore della cultura. Proposte concrete in favore del nostro patrimonio culturale e paesistico e di un settore che può essere il traino per l’economia italiana”. Così la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent al termine dell’evento ‘Valore cultura’.

“Con Raffaella Paita, Stefano Mazzetti e gli amministratori di IV – spiega – abbiamo incontrato le istituzioni locali, le imprese culturali e tutte quelle aziende che vogliono investire in cultura per confrontarci delle sfide future della città e dare voce alle tante istanze territoriali. Il lavoro del sindaco Guerra, che ringraziamo per il suo impegno, deve essere potenziato e sostenuto dalle istituzioni centrali attraverso risorse e l’istituzione di un tavolo di lavoro sulla cultura che sia di sostegno ai territori. Perché è necessario mettere in campo una strategia complessiva con un piano nazionale e un piano regionale e locale per la gestione”.

“Parma, luogo ricco di storia, arte e tradizioni, può diventare catalizzatore di iniziative, ed è qui che presentiamo la proposta di legge di estensione dell’Art bonus perché il nostro patrimonio culturale sia controllato e tutelato, anche con l’aiuto dei privati. Affinché la cultura non sia la fotografia di una storia gloriosa, ma un faro per il futuro del Paese”.