Cultura: La Russa, ‘Premio Grilz giusto omaggio a giornalista e segno di rispetto reciproco’

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “La mostra ‘Dentro il fuoco. 12 mesi di guerre raccontate dai giornalisti del Premio Grilz’ è un doveroso omaggio alla figura di Almerigo Grilz, il primo giornalista di guerra caduto sul campo dopo il secondo conflitto mondiale. Per troppi anni Almerigo è stato dimenticato solo perché dichiaratamente ‘di destra’. Ora invece non lo è più. Lo dimostra anche la composizione della giuria del Premio a lui dedicato, composta da cronisti di diverse idee politiche. Questo è un ottimo segnale per il clima di reciproco rispetto e di partecipazione che ho sempre auspicato”. Lo scrive su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.