Cultura: Mattarella, ‘poco sostegno pubblico per lingua italiana, grazie a impegno società Dante’

13 Settembre 2024

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Quello della ‘Dante’ è un grande ruolo, svolto con grandi risultati per la dedizione umana che dentro vi è collocata. Una grande passione” unita ad “una grande capacità, perizia, professionalità, che consente di conseguire grandi risultati che non sono inferiori rispetto a quelli di grandi Paesi europei, malgrado la grande differenza che vi è di supporto pubblico su questo fronte. Il nostro Paese è stato sempre per motivi di bilancio piuttosto indietro rispetto a quello che hanno fatto grandi Paesi europei per la loro lingua, ma la Società Dante Alighieri copre questo versante e la passione consente di supplire a questo minore sostegno pubblico”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inaugurando al Quirinale l’84/mo Congresso della Società Dante Alighieri, dal titolo ‘L’italiano, luce nel mondo’.