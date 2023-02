Cultura: nasce ‘BergamoBresciaWiFi’, rete unica virtuale per facilitare navigazione

Febbraio 16, 2023

Milano, 16 feb. (Adnkronos) – Per valorizzare e facilitare l’esperienza comune di visita dei territori di Brescia e Bergamo, le due amministrazioni comunali hanno deciso di realizzare l’unione virtuale delle rispettive reti wi-fi, entrambe realizzate e gestite da A2a Smart City. Questo permetterà ai visitatori di poter agganciare facilmente gli ‘access point’ presenti nei territori coinvolti senza doversi riaccreditare in entrambe le città.

Nello specifico, le reti internet senza fili delle città di Brescia e Bergamo propagheranno un unico Ssid (Service set identifier) identificativo della rete con il nome di ‘BergamoBresciaWiFi’. In questo modo, il visitatore potrà navigare agganciando la rete con il proprio dispositivo effettuando solo la prima volta l’identificazione, a Brescia o a Bergamo, tramite semplice procedura guidata. Successivamente, potrà spostarsi liberamente nelle aree di copertura wi-fi dei due territori cittadini senza dover ripetere l’autenticazione. Le aree nelle quali è disponibile il servizio wi-fi congiunto sono riconoscibili grazie alla presenza di appositi cartelli riportanti il nome e la simbologia della rete senza fili.

Grazie a questo progetto, Bergamo e Brescia hanno goduto di un rafforzamento della rete wi-fi globale, così dettagliata: a Bergamo sono stati attivati 13 siti della cultura con connettività internet dedicata e 49 punti wi-fi aggiuntivi, configurati due punti di connettività aggiuntivi per streaming e supporto all’evento inaugurale, incrementati a 228 gli Access Point dislocati sul territorio per wi-fi comunale, con capacità di banda Internet aumentata fino a 1 Gbps, con SSID dedicato al Progetto e propagato sui territori delle due Città. A Brescia sono stati configurati due punti di connettività aggiuntivi per streaming e supporto all’evento inaugurale, incrementati ad oltre 300 gli access point dislocati sul territorio per wi-fi comunale con capacità di banda Internet aumentata pari a 500 Mbps, con Ssid dedicato al progetto e propagato sui territori delle due città. A2ASmartcity ha garantito l’assistenza specialistica H24 da remoto e on-site per questo progetto, e anche il presidio tecnico anche per l’evento inaugurale del 20 gennaio 2023.