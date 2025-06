Cultura: Piccolotti, ‘esterrefatti da inchiesta Fatto Quotidiano, ministero è verminaio’

6 Giugno 2025

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Siamo rimasti esterrefatti leggendo oggi sul Fatto Quotidiano quanto racconta il giornalista Mackinson. A questo punto il Ministro Giuli deve venire a relazionare in Parlamento e fare assoluta chiarezza: il consulente Fabio Longo va chiaramente allontanato dal Ministero della Cultura dopo questo indecente tentativo di corrompere un giornalista nell’esercizio delle sue funzioni. Ma dal punto di vista politico è ancor più grave la posizione della Sottosegretaria Bergonzoni”. Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs dopo quanto pubblicato oggi dal Fatto Quotidiano.

“Infatti dalle parole di Longo – prosegue la parlamentare rossoverde della commissione cultura di Montecitorio – emerge chiaramente che la sottosegretaria è parte di un sodalizio, che coinvolge anche Chiara Sbarigia Presidente di Cinecittà e di Apa e l’Ad Manuela Cacciamani, volto a condizionare gli organi di stampa attraverso l’uso a fini privatistici di fondi pubblici. È ormai chiaro che il Ministero della Cultura con la gestione della destra è diventato un verminaio del potere, dove girano soldi, nomine e incarichi in un vortice di relazioni opache”.

“Farebbero meglio a rinunciare e a lasciare il Ministero ad una squadra tecnici per il tempo che rimane della legislatura. Purtroppo il danno è grave e profondo, è stata minata l’autorevolezza di un’istituzione importante come il Ministero della Cultura in un Paese come l’Italia – conclude Piccolotti – che è una vera e propria potenza culturale e che ha sul suo territorio il maggior numero di beni culturali al mondo”.