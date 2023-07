Cultura: Renzi, ‘Sangiuliano non legge libri, ecco perché ha cancellato 18App’

Luglio 7, 2023

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Ho capito perché il ministro Sangiuliano ha scelto di cancellare la 18App: lui i libri non li legge. Li scrive, li giudica ma non li legge. Ieri al Premio Strega è accaduta questa scena. Ministro, fatti perdonare: restituisci ai diciottenni la Card per i consumi culturali. Leggere serve!”. così Matteo Renzi, leader di Italia viva e senatore del terzo polo, ha commentato su Twitter la scena di ieri, al Premio Strega, in cui il ministro Gennaro Sangiuliano ha quasi ammesso di non aver letto i libri finalisti del premio letterario che aveva votato.