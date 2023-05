Cultura: Sala, ‘‘Milano c’è con governo per fare il meglio’

Maggio 3, 2023

Milano, 3 mag. – (Adnkronos) – “Milano c’è con il governo per fare il meglio per tutti noi. Con il ministero della Cultura e con il ministro Sangiuliano abbiamo molte cose da fare insieme ora”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la presentazione della mostra sulla peste in occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, alla Biblioteca Braidense di Milano. “Io ho uno spirito totale di collaborazione che nasce da te – ha sottolineato Sala, rivolgendosi al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, presente in sala -. Prendiamo momento dedicato al Manzoni come un punto per un’altra ripartenza per mettere a frutto quanto fatto finora per il bene di Milano. Milano sa che la sofferenza la devi attraversare, non è che puoi schivarla ma poi devi avere le qualità morali per ripartire. E credo che questa città continui a dimostrarlo”. La collaborazione tra vari enti, culturali e istituzionali, ha ribadito Sala, “è l’unico modo per farcela oggi. Siamo tutti singolarmente deboli e ogni cosa la vediamo schiacciata dalla burocrazia. L’unica cosa che possiamo fare, nelle differenze, è metterci insieme per realizzare le cose”.