Novembre 6, 2022

Roma, 6 nov (Adnkronos) – “Oggi ricaviamo dai biglietti dei musei circa 240 milioni di euro l’anno, possiamo incrementare tantissimo se non raddoppiare le entrate e reinvestire per il mantenimento, i servizi a cittadini e turisti per moltiplicare il sistema culturale del Paese. L’Italia è la prima super potenza sulla cultura, per la fortuna della sua storia”. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a SkyTg24.