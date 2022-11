Novembre 6, 2022

Roma, 6 nov (Adnkronos) – Musei gratis? “L’Italia è già molto generosa su questo fronte. Io d’estate vado a Positano, vedo panfili da 100 milioni di dollari, ci sono suite da 20mila euro a notte, perchè non possiamo far pagare i 17.50 euro del biglietto per visitare Pompei?”. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a SkyTg24.