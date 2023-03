Cultura: Trenord lancia biglietti integrati per Bergamo Brescia Capitale

Marzo 10, 2023

Milano, 10 mar. (Adnkronos) – A Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 con Trenord: ai biglietti integrati che permettono di muoversi sui mezzi urbani delle due città e visitarne i principali musei si aggiungono i ticket che comprendono il viaggio in treno sulla linea Bergamo-Brescia. In occasione della manifestazione, Trenord ha potenziato l’offerta e rinnovato la flotta sulla linea Bergamo-Brescia, che collega le due città. E con una guida realizzata con Lonely Planet e convenzioni dedicate agli abbonati per l’ingresso a musei, invita a partire in treno alla scoperta delle città.

I ticket consentono la libera circolazione sui treni della linea Bergamo-Brescia, sull’intera rete urbana a Brescia (zona 1 e zona 2) e Bergamo (tutte le zone). Per questo biglietto è possibile scegliere fra tre versioni, con diversi periodi di validità: 24 ore al prezzo di 16 euro; 48 ore a 21 euro; 72 ore a 29 euro. Una seconda tipologia di biglietti unisce all’utilizzo dei servizi di mobilità, urbana e ferroviaria, anche l’ingresso ai principali musei delle due città: fra gli altri, a Brescia si può visitare il Museo Santa Giulia, il Parco Archeologico di Brescia Romana a Brescia, il Museo Mille Miglia, il Museo Diocesano; a Bergamo, l’Accademia Carrara, la GAMeC, il Museo delle Storie e i Musei Civici (Archeologico e Scienze Naturali). I biglietti sono in tre versioni: 24 ore, acquistabile al costo di 46 euro; 48 ore a 58 euro; 72 ore a 72 euro.

Anche l’abbonamento Trenord dà diritto a sconti e convenzioni per la visita a Bergamo e Brescia. La tessera Io Viaggio consente di ottenere 2 ingressi scontati ai Musei Civici (Museo di Santa Giulia, Brixia. Parco archeologico di Brescia romana, Pinacoteca Tosio Martinengo, Museo delle Armi “Luigi Marzoli”) e al Cinema Nuovo Eden di Brescia, gestiti da Fondazione Brescia Musei, di cui Trenord è travel partner. Inoltre, gli abbonati Trenord possono acquistare a soli 40 euro – invece che 45 – l’Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta, per l’ingresso gratuito in musei e beni anche a Brescia e Bergamo. I biglietti speciali con il treno, realizzati grazie alla collaborazione fra Trenord, gruppo Brescia Mobilità e Atb Bergamo, sono acquistabili sulle app Bresciapp! e Atb Mobile. E per scoprire Bergamo e Brescia in treno, è possibile utilizzare la guida realizzata da Trenord con Lonely Planet, scaricabile gratuitamente sul sito dell’editore.