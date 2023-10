Cultura, Usai (Direttore Generale FAI): “Felici di rinnovata partnership con Groupama, al nostro fianco nell’educazione delle nuove generazioni”

Ottobre 4, 2023

(Adnkronos) – “Siamo felici della rinnovata partnership con Groupama Assicurazioni, che è passata da essere Corporate Golden Donor all’affiancarci in queste fondamentali giornate”. Questo il commento di Davide Usai, Direttore Generale FAI, a margine della presentazione delle “Giornate FAI d’autunno”, svoltasi presso il Museo dell’Arte Classica, sito nel cuore dell’Università La Sapienza a Roma.

“L’occasione odierna è fondamentale per ricordare la missione principale che si è preposta FAI – ha proseguito Usai – per quanto concerne l’educazione delle nuove generazioni alla valorizzazione e al rispetto del nostro patrimonio artistico. Anche in questo focus Groupama ci affianca, sposando un tema che ci sta particolarmente a cuore”.

700 siti artistici, sparsi in oltre 350 città d’Italia, da scoprire e visitare, presenteranno anche una possibilità che è definita da Usai “un atto di responsabilità verso il Paese, vale a dire iscriversi a FAI. La campagna d’ottobre è sempre stata una delle più importanti all’interno dell’arruolamento tra le nostre fila di nuove leve”, ha concluso il direttore.