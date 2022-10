Cum (Elis): “Competenze digitali centrali, ad aziende servono profili tecnici”

Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Oggi servono tutte quelle competenze necessarie per operare nel mondo del digitale. Manutentori di fibra ottica, installatori e tutti quelli che nell’industria 4.0 devono rispondere al fabbisogno delle aziende di avere profili professionali tecnici”. Così Pietro Cum, amministratore Delegato dell’ente no profit di formazione Elis, a margine della presentazione di ‘Distretto Italia’ oggi a Roma.

“Oggi i giovani -spiega Cum- che non cercano un lavoro sono tanti e non si formano per le figure professionali di cui le aziende hanno bisogno. Noi cerchiamo da una parte di orientarli ai mestieri del futuro, che sono poi i mestieri dell’oggi, dall’altra cerchiamo insieme alle aziende di creare percorsi formativi che li portino a coprire il fabbisogno odierno delle aziende”, continua.

Per Cum “serve un cambiamento culturale, oggi i giovani non sanno che esistono certi mestieri e quindi non li cercano. Poi serve una preparazione e una formazione che deve essere fatta insieme alle aziende, sono loro che sanno come si fanno certi mestieri e possono insegnare ai giovani a praticarli”, conclude.