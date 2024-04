Cuneo, auto fuori strada: l’incidente a Vezza d’Alba, 2 morti e 3 feriti

17 Aprile 2024

Torino, 17 apr. – (Adnkronos) – Grave incidente stradale a Vezza d’Alba, nel cuneese. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto è finita fuori strada con 5 persone a bordo, tutte di giovane età. Due le vittime mentre un terzo occupante della vettura è stato elitrasportato in codice rosso. Gli altri due occupanti della vettura hanno riportato ferite da codice giallo. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.